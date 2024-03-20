Компания Phison Electronics объявила о стратегическом партнерстве с компаниями ASUS, Gigabyte, MAINGEAR и MediaTek для внедрения и продвижения своего решения aiDAPTIV+

Компания Phison Electronics объявила о стратегическом партнерстве с компаниями ASUS, Gigabyte, MAINGEAR и MediaTek для внедрения и продвижения своего решения aiDAPTIV+. Новое гибридное аппаратно-программное решение предназначено для тонкой настройки больших языковых моделей (БЯМ) и позволяет малым и средним предприятиям сохранять локальный контроль над своими чувствительными данными машинного обучения (ML).

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Фундаментальное обучение LLM обеспечивает широкое понимание языка, а aiDAPTIV+ предоставляет процесс тонкой настройки, превращая эти модели в специализированные инструменты для бизнеса. Аппаратные средства для рабочих станций класса Commodity совместно с программным обеспечением aiDAPTIV+ и твердотельными накопителями серии ai100 позволяют создавать более крупные учебные модели. В результате малым и средним предприятиям становится доступно обучение на большем количестве данных.

Phison aiDAPTIV+ разработан с учетом трех ключевых особенностей. Во-первых, его использование просто и не требует высокой квалификации инженеров. Это решение было специально разработано для конечных пользователей и снижает сложность обучения и требования к инфраструктуре. Во-вторых, aiDAPTIV+ экономически эффективно и доступно благодаря использованию семейства твердотельных накопителей aiDAPTIVCache повышенной емкости, позволяющих увеличить доступный объем памяти графических процессоров. В-третьих, aiDAPTIV+ обеспечивает конфиденциальность данных, позволяя держать их вне облака и поддерживает локальную настройку тренировок.

На выставке GTC 2024 Phison также представит другие свои продукты, включая твердотельные накопители X200, редрайверы серии PS7100 и ретаймеры серии PS7200. Твердотельные накопители X200 обеспечивают производительность PCIe Gen 5 выше 14 ГБ/с и ёмкость до 32 ТБ. Редрайверы серии PS7100 поддерживают технологию PHiTUNE AI и позволяют максимально оптимизировать компоновку материнских плат. Ретаймеры серии PS7200 предназначены для корпоративных и автомобильных приложений.

Phison aiDAPTIV+ также сотрудничает с платформой MediaTek DaVinci для использования преимуществ обученных данных aiDAPTIV+ и сохранения локального контроля над конфиденциальной информацией от обучения до выполнения. Сотрудничество с партнерами, такими как ASUS, Gigabyte и MAINGEAR, позволяет Phison расширить свои решения в области искусственного интеллекта и дать возможность клиентам использовать потенциал генеративного ИИ.