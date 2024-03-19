Этот OLED-монитор имеет диагональ 44,5 дюйма и обеспечивает захватывающий игровой процесс

AGON PRO AG456UCZD - новая модель игрового монитора в серии AGON PRO от ведущего мирового бренда мониторов AGON by AOC. Новый OLED-монитор имеет диагональ 44,5 дюйма и обеспечивает захватывающий игровой процесс. Монитор обладает разрешением WQHD, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс GtG, что делает его идеальным для соревновательных игр. Он также имеет радиус изгиба 800R, которая помещает игроков в центр игрового процесса и обеспечивает панорамный обзор. Монитор подходит для игр, создания контента и потокового вещания благодаря своей высокой яркости, точности цветопередачи и антибликовому покрытию. Он также обладает множеством разъемов для универсального подключения к различным устройствам. G2 Esports уже оценила AGON PRO AG456UCZD и отметила его захватывающий игровой процесс и четкое изображение. Монитор обеспечивает минимальную задержку, что важно в соревновательных игровых сценариях. Интеграция с NVIDIA G-SYNC и поддержка Adaptive-Sync обеспечивают плавность игрового процесса без разрывов. AGON PRO AG456UCZD также отличается своей универсальностью благодаря множеству портов подключения, включая DisplayPort, USB-C и KVM-переключатель. Это позволяет пользователям без труда подключаться к различным устройствам и делает этот монитор подходящим для повседневных задач.

В целом, AGON PRO AG456UCZD от AGON by AOC представляет собой высококлассный игровой монитор с передовыми техническими характеристиками и универсальностью в подключении к различным устройствам. Он обладает ярким и четким OLED-изображением, панорамным обзором, высокой производительностью и минимальной задержкой ввода, что делает его идеальным выбором для геймеров, контент-создателей и потоковых пользователей.