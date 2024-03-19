RM600 имеет форм-фактор высотой 6U и предлагает непревзойденную производительность охлаждения и универсальность для серверных компонентов

SilverStone Technology представила новые стоечные шасси RM600 и RM61-312 для рабочих станций. RM600 имеет форм-фактор высотой 6U и предлагает непревзойденную производительность охлаждения и универсальность для серверных приложений. Оно также служит основой для модели RM61-312. Обе модели имеют передние порты ввода/вывода, съемную переднюю панель и двухкамерный дизайн. RM600 предлагает гибкость, интегрируя три комплекта 360-миллиметровых радиаторов. Верхняя камера высотой 4U поддерживает различные материнские платы и 8 слотов расширения PCI. Нижний отсек высотой 2U содержит 3 отсека для накопителей и два крепления для блоков питания. RM61-312 имеет 12 лотков для накопителей, поддерживающих 2,5" SSD и 3,5" HDD в формате 12G-SAS или 6G-SATA. Каждый лоток оснащен светодиодным индикатором, отображающим состояние дисков. Обе модели предлагают дополнительные аксессуары для модернизации и повышения производительности.

Внутренняя конструкция предусматривает установку радиаторов и вентиляторов для достижения идеального охлаждения. Вместе с RM600 и RM61-312 компания предлагает также дополнительные аксессуары для модернизации и повышения производительности внутренних компонентов. Цель SilverStone - установить новый стандарт совершенства в отрасли серверных корпусов и представить пользователям привлекательное решение для их серверной инфраструктуры. RM600 и RM61-312 доступны для приобретения у авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов SilverStone по цене $649.99 и $799.99 соответственно.