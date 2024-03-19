Компания CHERRY XTRFY анонсировала выпуск новой игровой клавиатуры K5V2, которая станет первой игровой клавиатурой с новыми механическими переключателями MX2A от CHERRY

Компания CHERRY XTRFY анонсировала выпуск новой игровой клавиатуры K5V2, которая станет первой игровой клавиатурой с новыми механическими переключателями MX2A от CHERRY. Клавиатура K5V2 Compact представляет собой клавиатуру класса 65% совмещающую известное качество CHERRY с современным дизайном. Она оснащена долговечными механическими переключателями MX2A Red и настраиваемой RGB-подсветкой на каждую клавишу. Клавиатура также поддерживает использование режима USB 3, что позволяет еще больше усилить эффекты подсветки.

K5V2 является одной из самых компактных игровых клавиатур в портфолио CHERRY XTRFY, занимая всего 65% площади обычной клавиатуры. Несмотря на свои компактные размеры, она имеет прочную конструкцию и весит 841 грамм, что обеспечивает надежное положение на столе даже во время интенсивных игровых сессий. Клавиатура также обладает функциями настройки макросов и управления мультимедиа, которые могут быть легко выполнены без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

Клавиатура CHERRY XTRFY K5V2 отличается высоким качеством изготовления. Благодаря использованию металлических пластин и двойного слоя звукопоглощающей пены, она обладает прочной конструкцией и высокой прочностью на скручивание. Это гарантирует долговечность и долгое рабочее время клавиатуры.

В целом, CHERRY XTRFY K5V2 является прочной и компактной игровой клавиатурой, которая сочетает в себе качество CHERRY с современными технологиями. Она предлагает настраиваемую подсветку, легкое управление мультимедиа и макросами, а также прочную конструкцию для долговечной работы. Это привлекательный вариант для геймеров, которые ищут компактное и высококачественное решение для игр.