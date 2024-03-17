В последнем блоге "Письмо председателя" Крис Робертс, глава студии Cloud Imperium Games, упомянул о версии 1.0 игры Star Citizen, заявив, что ее выход "мерцает на горизонте"

В последнем блоге "Письмо председателя" Крис Робертс, глава студии Cloud Imperium Games, упомянул о версии 1.0 игры Star Citizen, заявив, что ее выход "мерцает на горизонте". Он добавил, что коммерческий выпуск произойдет, когда игра будет полностью отполирована и будет содержать достаточно контента, чтобы перестать быть альфа-версией или ранним доступом.

Студия потратила много времени на разработку плана достижения версии 1.0 и, предположительно, все будет осуществляться под руководством Рича Тайрера, старшего игрового директора Star Citizen и одиночной кампании Squadron 42. Тайрер сыграл важную роль в завершении Squadron 42 и теперь должен помочь перенести функции и контент в общую вселенную игры.

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Тайрер теперь будет руководить командами разработчиков, которые вернутся и сконцентрируются на Star Citizen. Будет происходить переход от узкоспециализированных команд к более общим, чтобы стать более гибкими и облегчить нагрузку на разработчиков.

Робертс поделился с сообществом, что в ближайших кварталах игроков ожидают крупные обновления, включающие в себя изменения в системах, например, экономика и страхование, а также улучшения качества жизни, включая инвентарь, миссии, mobiGlas, и многое другое.

Команда разработчиков также работает над добавлением новых функций и контента к игре. Точная дорожная карта до версии 1.0 пока не опубликована, но ожидается, что она предстанет перед игроками позднее в этом году.

Несмотря на долгий срок разработки игры, сообщество поклонников все еще ожидает ее выхода, особенно с увеличением темпа работы команды разработчиков. Следующая альфа-версия игры, 3.23, должна добавить несколько улучшений в боях от первого лица. Star Citizen остается одним из самых успешных проектов в истории краудфандинга, собрав более $671 млн с момента запуска кампании в 2012 году.