Претендент на затычку для слота, нового поколения.

Компания ASUS представила новый низкопрофильный вариант видеокарты GeForce RTX 3050 с урезанной до 6 ГБ VRAM. Этот вариант видеокарты является идеальным решением для компактных сборок. Модель RTX 3050 отлично подходит для геймеров, которые хотят испытать все возможности RTX, а также представляет отличное обновление для пользователей, использующих видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1650.

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ASUS BRK GeForce RTX 3050 имеет TDP 70 Вт, а также урезанные тактовые частоты и встроенные ядра, что делает ее подходящей для начинающих и среднеуровневых пользователей. Основные характеристики видеокарты включают потоковые мультипроцессоры NVIDIA Ampere, ядра RT второго поколения, тензорные ядра третьего поколения и защиту от пыли стандарта IP5X.

Модель имеет компактный дизайн с двумя вентиляторами и поддерживает три варианта подключения дисплея: DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 и порт DVI-D. Этот низкопрофильный вариант видеокарты идеально подходит для пользователей, которые ищут видеокарту с низким энергопотреблением и достойной производительностью, а также для тех, кто интересуется компактными вариантами видеокарт для mini-ITX сборок.

Однако стоит отметить, что уменьшение размеров и производительности - это компромисс, с которым придется смириться при использовании низкопрофильной модели. Несмотря на это, ASUS BRK GeForce RTX 3050 представляет собой привлекательное решение для тех, кто ищет компактную и производительную видеокарту для своей сборки.