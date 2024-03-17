Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Android 15 позволит находить устройства Pixel даже в выключенном состоянии
Android 15 может позволить отслеживать устройство даже при выключенном телефоне благодаря некоторым программным и аппаратным функциям

реклама

Android 15 представит множество новых и интересных функций, одной из которых станет API поиска выключенных устройств. Как следует из названия, этот API позволит находить ваши устройства даже в выключенном состоянии. Однако для того чтобы воспользоваться этой функцией, смартфон должен обладать аппаратными возможностями. Похоже, что серия Pixel 8 уже обладает такими возможностями, и ожидается, что они появятся и в серии Pixel 9, которая выйдет позже в этом году.

реклама

Согласно новому отчету, API Android 15 Power Off Finding позволит находить устройства даже в выключенном состоянии. Для этого используются предварительно запрограммированные Bluetooth-маяки, хранящиеся в контроллере Bluetooth. Конечно, для этого необходимо специализированное оборудование, которое позволяет контроллеру Bluetooth оставаться включенным даже при выключенном устройстве. Однако устройство все равно должно иметь аккумулятор, который позволит контроллеру функционировать.

Pixel 9 будет оснащен этой функцией, но отчет указывает на то, что серия Pixel 8 также имеет эту функцию и получит ее, когда выйдет Android 15. Эта функция не понадобится людям очень часто, но всегда хорошо иметь что-то такое, что можно использовать в случае необходимости.

Стоит отметить, что телефоны серий Pixel 7 и Pixel 6, скорее всего, будут лишены этой функции. Возможно, это аппаратное ограничение или программная блокировка.

Что касается даты выпуска Android 15, то обновление должно появиться где-то в октябре, когда оно дебютирует на устройствах серии Pixel 9. Официально Google представит обновление на Google I/O 2024 14 мая.


#android 15
1
Показать комментарии (1)
Android 15 будет определять местоположение смартфона даже в выключенном состоянии
В Android 15 может появиться функция обмена сообщениями через спутник
Google расширяет функционал физических клавиатур в Android
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
7
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
6
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
2
Европол обеспокоен тем, что Европа стала центром незаконного оборота наркотиков
1
Опубликованы технические характеристики Redmi Note 13 Turbo
+
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
2
Китай обязал отечественные автоконцерны покупать местные чипы, поскольку конфликт с США усугубляется
1
Military Watch: ПВО Украины истощилась после потери ЗРК Patriot и С-300
2
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
10
В Краснодарском крае стартовал дорожный мегапроект за 1,5 трлн рублей
2
Android 15 будет определять местоположение смартфона даже в выключенном состоянии
4
Германия столкнулась с кризисом на рынке недвижимости
+
В преддверии анонса появилось описание электромобиля Mini Aceman мощностью до 215 л.с.
2
Microsoft сообщила, что обновит бесплатную версию Copilot с помощью GPT-4 Turbo
+
Обладатели UnionPay на смартфонах Huawei не могут совершить оплату в России
2
Аналитическая фирма из США считает, что к 2025 году биткоин превысит отметку в 210 000 долларов
6
Старые видеокарты NVIDIA получили возможность существенно увеличить производительность в играх
+
В Ленинградской области построили мост, которого ждали 15 лет
+
Биткойн устремился вниз, а Киты пытаются встряхнуть рынок, скупая ВТС у слабых инвесторов
2
На киберспортивном турнире PGL CS2 Major 2024 будет использоваться Ryzen 7 7800X3D и RTX 4080
5

Популярные статьи

5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
14
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
2
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
23
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
43
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
60
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
11
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
16
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Как включить режим разработчика на Android и iPhone
+
В России разрабатывают "Герань" с функциями дальнего разведчика и комплекса целеуказания
+

Сейчас обсуждают

BlackPahan
08:30
Автор школу прогуливал? Числовая апертура из 1/3 превратилась в 0,33. А что там было в оригинале вместо мдж можно только догадываться. МДж или мДж? Так то 9 порядков разница.
ASML предоставила свой новый аппарат для литографии в крайнем ультрафиолете
Ghost Of-Opera
08:25
У Монтех модели "Кинг 95" и "Кинг 95 Про" давно в продаже с такой же закруглённый мордой. Только у Монтеха (на "Про" точно) есть в комплекте замена на решетку с фильтрами на случай перестановки кулеро...
Trust представила стильный и просторный игровой стол Luminus RGB
Дед Мороз
08:25
Спейс х сделает новую станцию эта уже хлам
SpaceX не разрешили размещать спутники Starlink на низких орбитах из-за рисков для МКС
Робин Гудеичь
08:24
Да была бы хотя бы радуга, а-то же набор цветов) КОЖЗГСФ
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
Дед Мороз
08:22
А кому то нужен мкс?
SpaceX не разрешили размещать спутники Starlink на низких орбитах из-за рисков для МКС
Дед Мороз
08:19
Нужно разрешение на прямую продажу Китая машин в России и цены будут нормальные. Если будут за юани по своему гос.курсу продавать, то не нужно никакой гранды ...
BYD предлагает уже пять моделей электромобилей стоимостью менее $14 000
Олесь Кука
08:14
LFS ему уже предлагали. Отмолчался))
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Дед Мороз
08:12
В Китае производство машин с двс за 23 год упало на рекордные 37 процентов. Китай драйвер энергоперехода. https://gazeta-ru.turbopages.org/turbo/gazeta.ru/s/business/news/2024/03/16/22562623.shtml
В Германии упали продажи электромобилей из-за отмены правительственных субсидий
АГУРЧИХА
08:11
как в сравнении с 3070? как насчет стримов и рендера видео она лучше 3070 будет?
Цена AMD Radeon RX 7700 XT опускается до $399
Владимир Никифоров
08:05
А что Германии даст этот "лишний месяц" конфликта?
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем