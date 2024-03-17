Android 15 может позволить отслеживать устройство даже при выключенном телефоне благодаря некоторым программным и аппаратным функциям

Android 15 представит множество новых и интересных функций, одной из которых станет API поиска выключенных устройств. Как следует из названия, этот API позволит находить ваши устройства даже в выключенном состоянии. Однако для того чтобы воспользоваться этой функцией, смартфон должен обладать аппаратными возможностями. Похоже, что серия Pixel 8 уже обладает такими возможностями, и ожидается, что они появятся и в серии Pixel 9, которая выйдет позже в этом году.

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Согласно новому отчету, API Android 15 Power Off Finding позволит находить устройства даже в выключенном состоянии. Для этого используются предварительно запрограммированные Bluetooth-маяки, хранящиеся в контроллере Bluetooth. Конечно, для этого необходимо специализированное оборудование, которое позволяет контроллеру Bluetooth оставаться включенным даже при выключенном устройстве. Однако устройство все равно должно иметь аккумулятор, который позволит контроллеру функционировать.

Pixel 9 будет оснащен этой функцией, но отчет указывает на то, что серия Pixel 8 также имеет эту функцию и получит ее, когда выйдет Android 15. Эта функция не понадобится людям очень часто, но всегда хорошо иметь что-то такое, что можно использовать в случае необходимости.

Стоит отметить, что телефоны серий Pixel 7 и Pixel 6, скорее всего, будут лишены этой функции. Возможно, это аппаратное ограничение или программная блокировка.

Что касается даты выпуска Android 15, то обновление должно появиться где-то в октябре, когда оно дебютирует на устройствах серии Pixel 9. Официально Google представит обновление на Google I/O 2024 14 мая.



