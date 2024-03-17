Компания Milestone объявила о выпуске новой игры MotoGP 24, официальной лицензированной видеоигры MotoGP на этот год

Компания Milestone объявила о выпуске новой игры MotoGP 24, официальной лицензированной видеоигры MotoGP на этот год. Итальянская студия добавила несколько новых функций, включая Riders Market, который позволяет гонщикам менять команды каждый сезон. Кроме того, в игре будут новые стюарды MotoGP, которые будут следить за ходом гонки и наказывать гонщиков и искусственный интеллект (ИИ) за нарушения правил на трассе. Игра также включает систему "адаптивной сложности", которая подстраивает сложность игры под уровень мастерства каждого игрока, а также улучшенный ИИ и физику.

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Однако наиболее интересным нововведением MotoGP 24 является появление новых многопользовательских чемпионатов LiveGP. Этот режим предназначен для самых продвинутых игроков и доступен в версиях игры для PlayStation, Xbox и Steam. В рамках этих чемпионатов игроки будут соревноваться друг с другом, набирая очки на каждом соревновании, чтобы занять высокое место в общей таблице лидеров. Кроме того, в игру внедрена возможность кросс-игры между PlayStation и Xbox, а также локальный двухпользовательский сплит-скрин режим для PlayStation, Xbox и Steam, позволяющий играть с друзьями на одном экране.

В игре также будут представлены четыре мощных редактора для шлемов, наклеек, гоночных номеров и задников, которые позволят игрокам проявить свою фантазию и создать уникальный дизайн. Однако стоит отметить, что функция сетевой игры и редакторы не доступны в версии игры для Nintendo Switch.

Официальные системные требования для PC-версии игры находятся на странице MotoGP 24 в Steam и, по словам разработчиков, эти требования ожидаются небольшими. Ожидается, что MotoGP 24 выйдет 2 мая 2024 года и принесет множество новых возможностей и улучшений для поклонников MotoGP.