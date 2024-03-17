В последние годы франшиза Star Wars Battlefront переживала взлеты и падения, но некоторые игроки были рады Star Wars: Battlefront Classic Collection

В последние годы франшиза Star Wars Battlefront переживала взлеты и падения, но некоторые игроки были рады Star Wars: Battlefront Classic Collection, ремастеру первых двух игр серии, изначально разработанных Pandemic Studios. Коллекция не выглядела радикальным ремастером, но если бы в ней можно было поиграть в классический мультиплеер серии, то фанаты, скорее всего, были бы довольны.

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Star Wars: Battlefront Classic Collection выпустили вчера, и уже сейчас игра пестрит негативными отзывами в Steam, причем положительных среди них всего 20 процентов. Игроки сообщают о трудностях с подключением к матчам, что не так уж необычно для новой многопользовательской онлайн-игры, но что бросается в глаза, так это тот факт, что на момент выпуска игры в Steam было доступно всего три многопользовательских сервера на 64 игрока, на которые зашли около 10 000 человек, купивших игру. С тех пор было открыто больше серверов, но игроки по-прежнему сообщают о проблемах с подключением и задержках после начала игры.

Помимо проблем с подключением, на Reddit и в других источниках игроки сообщают о многочисленных ошибках, включая сбои, проблемы со звуком и низкую производительность. Похоже, что есть проблемы и с базовым дизайном игры: прицеливание не адаптировано под современные контроллеры, не хватает опций, а сплитскрин ограничен двумя игроками. Упомянутые проблемы касаются как ПК, так и консолей, хотя в целом кажется, что люди лучше проводят время на консолях.

Наконец, многие недоумевают по поводу размера файлов Star Wars: Battlefront Classic Collection - 63 ГБ на ПК, - учитывая, что в эти игры было внесено не так уж много изменений, а в совокупности раньше они занимали всего 12 ГБ.







