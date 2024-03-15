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ddr22
Новая функция DirectX 12 Work Graphs может обеспечить значительный прирост производительности
В видеоролике, подготовленном компанией Compusemble, впервые показана новая функция, и показано, как она обеспечивает схожую производительность в большинстве случаев

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Судя по недавнему видео, опубликованному в сети на этой неделе, новая функция DirectX 12 Work Graphs может обеспечить значительный прирост производительности в определенных сценариях.

В видеоролике, подготовленном компанией Compusemble, впервые показана новая функция Work Graphs, и показано, как она обеспечивает схожую производительность в большинстве случаев, но в определенных сценариях может принести значительный прирост производительности. 

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Поскольку функция все еще новая, а ее текущая версия ограничена только вычислительными шейдерами, прирост производительности в среднем не очень велик, но тот прирост, который она обеспечивает, определенно сулит хорошее будущее.Новая функция DirectX 12 Work Graphs была официально представлена в начале этой недели и в будущем она может существенно изменить игры, о чем Remedy Entertainment рассказывала еще в прошлом году. Вы можете узнать больше об этой функции, прочитав эту запись в блоге разработчиков DirectX от Microsoft.

Work Graphs - это естественный следующий шаг в перемещении тяжелой графической работы с CPU на GPU, и мы с нетерпением ждем, когда представление работы на базе GPU будет адаптировано на всех платформах. Обмен данными между CPU и GPU уже давно является одной из основных статей расходов на производительность в приложениях реального времени, таких как игры, и в Alan Wake 2 мы увидели значительный прирост производительности при переносе большего количества вычислений полностью на GPU. Более тонкий контроль над планированием работы GPU гарантирует, что вся доступная мощность GPU будет использована с умом. Подобное раскрытие очень важно и может быть использовано во многих алгоритмах.

#directx 12
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