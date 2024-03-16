Компании Tenstorrent и MosChip Technologies объявили о сотрудничестве в области разработки передовых RISC-V решений

Компании Tenstorrent и MosChip Technologies объявили о сотрудничестве в области разработки передовых RISC-V решений. Tenstorrent выбрала MosChip Technologies, чтобы продвинуть разработку RISC-V-решений и совместно работать над физическим проектированием, верификацией и другими услугами по проектированию. MosChip Technologies имеет значительный опыт в данной области с более чем 200 многомиллионными операциями проектирования ASIC.

Дэвид Беннетт, генеральный директор Tenstorrent, отметил, что MosChip Technologies позволит компании разработать мощное решение на базе RISC-V, которое будет полезно как для Tenstorrent, так и для их партнеров и клиентов. MosChip, в свою очередь, приносит в сотрудничество гибкость, опыт и находчивость, необходимые для успешного выполнения работ по разработке RISC-V ядра для Tenstorrent.



Генеральный директор MosChip, Шриниваса Какуману, подчеркнул, что Tenstorrent предоставляет высокопроизводительные чипсеты для искусственного интеллекта и RISC-V, учитывая индивидуальные потребности. Он отметил, что в ходе тестирования было установлено, что RISC-V ядро Tenstorrent является одним из самых производительных процессоров на рынке. Партнерство с Tenstorrent позволит MosChip продолжать предлагать революционные решения на рынке.



Это партнерство между Tenstorrent и MosChip Technologies обещает ускорить разработку передовых RISC-V решений и предложить революционные технологии в области процессоров. Tenstorrent считается одним из ведущих поставщиков чипсетов для искусственного интеллекта и RISC-V, а MosChip Technologies обладает значительным опытом в области проектирования. Партнеры надеются, что их сотрудничество приведет к созданию еще более мощных и масштабируемых решений, которые будут задавать новые стандарты в индустрии.