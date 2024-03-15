Компания NETGEAR представила самую компактную точку доступа WiFi 7 на рынке, которая обеспечивает общую пропускную способность до 18,4 Гбит/с

Компания NETGEAR представила самую компактную точку доступа WiFi 7 на рынке, которая обеспечивает общую пропускную способность до 18,4 Гбит/с при поддержке порта 10 Гбит/с/мультигигабитного PoE++. Управляемая трехдиапазонная точка доступа WiFi 7 WBE750 Insight является идеальным решением для предприятий, зависящих от беспроводного Интернета, и предоставляет широкие возможности. Эта точка доступа обеспечивает быстрое реагирование в режиме реального времени, низкую задержку и повышенную пропускную способность.

Сотрудники в современных предприятиях используют все больше подключенных устройств, таких как ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты, а также другие устройства, используемые в офисе, например, системы совместной работы, портативные кассовые аппараты и интеллектуальное освещение. Все эти устройства могут потреблять значительное количество полосы пропускания, что может привести к снижению производительности и неэффективности рабочей среды. Точка доступа WBE750 обладает высокой пропускной способностью WiFi и поддерживает до 600 одновременных устройств, что делает ее одной из самых передовых точек доступа на рынке.

Причем, большинство людей имеет в среднем три подключенных устройства, которые они обычно приносят с собой на работу. На предприятиях с 50 и более сотрудниками каждый из них обычно имеет свои персональные устройства. Это говорит о том, что увеличение числа подключенных устройств в предприятиях является обычной ситуацией, и, следовательно, требуется надежное и эффективное решение, которое может обеспечить высокую пропускную способность и обеспечить безопасное и стабильное подключение для всех устройств.

Точка доступа WBE750 от NETGEAR предоставляет именно такие возможности. Она имеет высокую пропускную способность WiFi и позволяет подключать большое количество устройств, обеспечивая стабильное подключение и высокую скорость передачи данных. Это решение может быть идеальным выбором для предприятий, которым необходимо управлять большим количеством подключенных устройств и обеспечить эффективное использование полосы пропускания WiFi.