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ddr22
Память Team Group T-CREATE EXPERT DDR5 получила награду 2024 German iF Design Award
Team Group Inc. объявила о том, что настольная память T-CREATE EXPERT DDR5 под брендом Creator была удостоена престижной немецкой премии iF Design Award 2024

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Team Group Inc. объявила о том, что настольная память T-CREATE EXPERT DDR5 под брендом Creator была удостоена престижной немецкой премии iF Design Award 2024, известной как "Оскар в мире дизайна". Среди более чем 10 000 работ, представленных в 72 странах, этот продукт выделился и отличился, в очередной раз доказав исключительные возможности команды Team Group в области исследований и разработок, а также выдающуюся эстетику дизайна. 

Сочетая в себе высочайшую производительность и потрясающую эстетику, продукт удовлетворяет разнообразные потребности творцов, получая признание международных профессиональных судей по всем аспектам.

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Немецкая премия iF DESIGN AWARD, одна из четырех главных наград в области дизайна в мире, получила международное признание благодаря своему непревзойденному и инновационному значению. Международные профессиональные судьи выбирают лучшие образцы дизайна по пяти критериям: Концепция, Внешний вид, Функциональность, Дифференциация и Влияние. Память T-CREATE EXPERT DDR5 победила в этом строгом процессе отбора, обойдя более 10 000 конкурентов и заслужив эту престижную награду, демонстрируя приверженность Team Group созданию продуктов для творцов.


Память T-CREATE EXPERT DDR5 для настольных ПК оснащена интегрированным цельным модулем охлаждения с вентиляционными отверстиями и профессиональными термопрокладками, обеспечивающими высочайший уровень производительности и стабильности для раскрытия творческого потенциала создателей. Благодаря десятислойной печатной плате, специальным высокотемпературным конденсаторам, теплоотводу из анодированного алюминиевого сплава и запатентованной технологии тестирования градации микросхем, память позволяет системам справляться с огромными и сложными операционными и вычислительными требованиями, давая возможность профессиональным творцам раскрыть свой непревзойденный творческий потенциал.


#team group
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