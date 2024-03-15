Компания Turtle Beach объявила о приобретении ведущего поставщика игровых аксессуаров PDP за $118 миллионов

PDP специализируется на разработке и распространении аксессуаров для видеоигр, таких как контроллеры, гарнитуры, корпуса и другие. Сделка позволит объединить две ведущие компании в игровой индустрии и создаст новые возможности для развития.

Компания Turtle Beach приняла решение о приобретении PDP после проведения обширного анализа различных стратегических, операционных и финансовых альтернатив. Это решение было одобрено Советом директоров компании после его создания в компании Комитета по повышению стоимости в текущем году. Цель компании Turtle Beach - повысить стоимость и улучшить свои позиции на рынке игровых аксессуаров.



Присоединение PDP к Turtle Beach поможет значительно увеличить размер компании и создать новые возможности для ее развития. PDP - лидер в категории игровых контроллеров, и его опыт и инновационные продукты будут важным дополнением к портфелю продуктов Turtle Beach. Объединение команд и ресурсов обеих компаний позволит им укрепить свое лидерство и выпустить на рынок еще более разнообразные и высококачественные игровые аксессуары.

Сделка соответствует стратегии Turtle Beach, направленной на повышение стоимости компании. В последний год компания проводила консультации с финансовыми и юридическими консультантами и рассматривала различные варианты для достижения этой цели, включая полную продажу компании. Принятое решение о приобретении PDP отражает стратегическое решение Turtle Beach укрепить свои позиции на рынке через расширение своего портфеля продуктов и команды.





