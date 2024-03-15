Игра является шутером с элементами добычи, действие которого разворачивается в антиутопическом футуристическом мире.

Bandai Namco Entertainment America Inc. проведет закрытое бета-тестирование своей новой игры "SYNDUALITY Echo of Ada" с 28 марта по 1 апреля. Игра является шутером с элементами добычи, действие которого разворачивается в антиутопическом футуристическом мире, где люди и искусственный интеллект вынуждены сочетать свои усилия для выживания. В бета-тестировании будет доступно ограниченное количество мест, участники смогут отправиться в руины Амасии, чтобы бороться с врагами и получить награды.

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Игроки, принимающие участие в бета-тестировании, смогут управлять мехами CRADLECOFFIN и взять с собой Магуса - спутника ИИ, который предоставляет полезную информацию и помощь в бою. Участники также смогут выбирать различные шасси, руки и ноги для своего меха, а также два вида оружия, чтобы адаптировать свой арсенал под каждую миссию. Бета-тестирование будет доступно на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam.

Чтобы принять участие в бета-тестировании, игрокам необходимо зарегистрироваться на соответствующей странице. Также рекомендуется посмотреть последний трейлер игры, чтобы узнать больше о том, что ожидает игроков во время бета-тестирования. Дополнительная информация о бета-тестировании и самой игре доступна на странице регистрации.

"SYNDUALITY Echo of Ada" обещает захватывающие сражения и возможность исследовать увлекательный футуристический мир. Закрытое бета-тестирование предоставляет уникальную возможность для игроков испытать игру перед официальным релизом и поделиться своими отзывами и предложениями с разработчиками.