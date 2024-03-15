Линейка видеокарт Sycom Silent Master серии GeForce RTX 40 пополнилась двумя новыми вариантами GPU: RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER

Линейка видеокарт Sycom Silent Master серии GeForce RTX 40 пополнилась двумя новыми вариантами GPU: RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Как видно на сопроводительных снимках, японский производитель сотрудничает с Noctua - флагманский 120-мм вентилятор NF-A12x25 PWM используется в решении Sycom с воздушным охлаждением. Согласно пресс-релизу, оригинальный дизайн крышки вентилятора "был создан Nagao Seisakusho/Nagao Industry".

Видеокарты Silent Master не подвергаются заводскому разгону - Sycom предпочитает концентрироваться на тихой работе, а не на сильно увеличенной производительности. Значительная часть страниц их продукции посвящена аудиозаписям тихой работы.

реклама

Они заявляют, что уровень шума составляет 31,4 дБ в режиме про стоя и 42,1 дБ (максимум) для модели GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB. Модель GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB показала 31,4 дБ в режиме бездействия и 37,9 дБ при полной нагрузке. Видеокарты Silent Master доступны только в системах "BTO option" - компания Sycom специализируется на сборке ПК, в которых установлено множество компонентов Noctua.