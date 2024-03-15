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ddr22
Apple Vision Pro добавит поддержку 12 языков, чтобы получить глобальный охват
Apple Vision Pro добавит поддержку 12 языков, намекая на то, что может выпустить его в других странах, чтобы получить глобальный охват

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В настоящее время Apple Vision Pro доступна только для американских покупателей, и очевидно, что гарнитура смешанной реальности не достигнет амбициозных целей компании, если будет по-прежнему ограничена только одним рынком. Однако технологический гигант может иметь планы по расширению на другие регионы, на что намекает утечка кода visionOS, сообщившая, что Apple намерена добавить поддержку 12 языков. Эти дополнения свидетельствуют о том, что компания планирует выйти на новые рынки, что пойдет только на пользу ее первому выпуску носимого устройства с креплением на голову.

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Утечка кода была замечена MacRumors, и как уже говорилось выше, их 12, но на данный момент в отчете говорится, что AR-гарнитура может появиться в девяти странах, что позволит Apple увеличить свою долю рынка еще до того, как конкуренты запустят свои гарнитуры в массовое производство.

Судя по имеющимся данным, Apple Vision Pro могут выпустить в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Сингапуре, Великобритании и на родине Samsung, в Южной Корее. По слухам, главный конкурент Apple в области смартфонов представит собственную гарнитуру смешанной реальности во второй половине этого года, что даст Apple Vision Pro достаточно времени. Ранее аналитик Минг-Чи Куо предсказал, что устройство на базе visionOS появится на различных рынках до начала WWDC 2024, а также отметил, что его предыдущая оценка поставок в 500 000 единиц увеличилась до 800 000 единиц на 2024 год.

Куо не уточнил, будут ли эти 800 000 единиц зарегистрированы только на американском рынке, но поскольку Apple Vision Pro потенциально может выпустить устройство и в других странах, у него есть все шансы достичь обновленных оценок аналитика. Тем не менее, ценник в 3 499 долларов все еще может стать барьером для большинства потребителей в США, а если выпустить устройство за границу, то оно может стоить несколько дороже, что еще больше усложнит потенциальным покупателям задачу сделать этот продукт повседневным.


#apple
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