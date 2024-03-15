Стартап Cognition Labs разработал искусственный интеллект под названием Devin, который представляет собой автономного агента способного заменить программистов

Стартап Cognition Labs разработал искусственный интеллект под названием Devin, который представляет собой автономного агента способного заменить программистов. Чатбот Devin ориентируется на аналоговые рассуждения, что делает его более эффективным в решении сложных задач по кодированию. Это новая разработка, позволяющая использовать искусственный интеллект для участия в марафонах по коду и успешного прохождения собеседований по кодированию.

Devin, первый программный инженер с искусственным интеллектом, продемонстрировал свою эффективность, успешно проходя практические собеседования с ведущими компаниями, занимающимися разработкой ИИ, и выполняя реальные задания на платформе Upwork. Эта новая технология позволяет компаниям использовать ИИ для автоматизации и оптимизации процесса разработки программного обеспечения.

Cognition Labs привлекла внимание инвесторов своей разработкой искусственного интеллекта Devin. Вместе с появлением генеративного искусственного интеллекта, стартапы смогли достичь высокой степени зрелости в разработке ИИ. Devin является передовиком в бенчмарке кодинга SWE-Bench. Он способен решать сложные задачи по кодированию и успешно справляться с вызовами в сфере программирования.



Все это свидетельствует о возможностях и перспективах искусственного интеллекта в сфере программирования. Devin от Cognition Labs предоставляет новую парадигму в области разработки программного обеспечения, где искусственный интеллект может эффективно заменить программистов и помочь в решении сложных задач. Эта разработка предлагает новые возможности для индустрии программирования и может привести к значительному улучшению процесса разработки программного обеспечения.