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Стартап Cognition Labs разработал искусственный интеллект под названием Devin, который представляет собой автономного агента способного заменить программистов. Чатбот Devin ориентируется на аналоговые рассуждения, что делает его более эффективным в решении сложных задач по кодированию. Это новая разработка, позволяющая использовать искусственный интеллект для участия в марафонах по коду и успешного прохождения собеседований по кодированию.
Devin, первый программный инженер с искусственным интеллектом, продемонстрировал свою эффективность, успешно проходя практические собеседования с ведущими компаниями, занимающимися разработкой ИИ, и выполняя реальные задания на платформе Upwork. Эта новая технология позволяет компаниям использовать ИИ для автоматизации и оптимизации процесса разработки программного обеспечения.
Cognition Labs привлекла внимание инвесторов своей разработкой искусственного интеллекта Devin. Вместе с появлением генеративного искусственного интеллекта, стартапы смогли достичь высокой степени зрелости в разработке ИИ. Devin является передовиком в бенчмарке кодинга SWE-Bench. Он способен решать сложные задачи по кодированию и успешно справляться с вызовами в сфере программирования.
Все это свидетельствует о возможностях и перспективах искусственного интеллекта в сфере программирования. Devin от Cognition Labs предоставляет новую парадигму в области разработки программного обеспечения, где искусственный интеллект может эффективно заменить программистов и помочь в решении сложных задач. Эта разработка предлагает новые возможности для индустрии программирования и может привести к значительному улучшению процесса разработки программного обеспечения.