Ремейк Resident Evil 2 стал еще более точным по отношению к оригинальной версии для PlayStation благодаря новому моду, который теперь доступен для загрузки.

Ремейк Resident Evil 2 стал еще более точным по отношению к оригинальной версии для PlayStation благодаря новому моду, который теперь доступен для загрузки.

Мод RE2R Classic, который можно загрузить с сайта Nexus Mods, представляет собой мод REFramework, позволяющий проходить игру с фиксированной камерой, как в первых частях серии. Мод также включает функцию автоприцеливания для помощи в бою, функцию быстрого переключения камеры на врага, лазерные прицелы, некоторые визуальные изменения и даже редактор камеры, позволяющий пользователям создавать свои ракурсы.

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Несмотря на то что в игре используется другая система камер, нельзя отрицать, что ремейк Resident Evil 2 получился очень верным, возможно, даже слишком верным, как отметил Натан в своей рецензии.

Resident Evil 2 - это игра, в которую стоит поиграть любому поклоннику серии и игр в жанре survival horror.

Resident Evil 2 - это отполированный, достойный уважения ремейк классики ужасов на выживание, который, возможно, выиграл бы от чуть более смелого подхода. Будьте уверены, если вы любили оригинал, ремейк вам наверняка понравится, а новые игроки, способные смириться с некоторыми олдскульными причудами, тоже получат жутко приятное времяпрепровождение.