CAPCOM объявила об очередной вехе продаж ремейка Resident Evil 4

CAPCOM объявила об очередной вехе продаж ремейка Resident Evil 4. Игра, представленная почти год назад, уже превысила отметку в семь миллионов проданных экземпляров на всех платформах. Предыдущие рубежи включали три миллиона проданных единиц за два дня и четыре - чуть больше чем за неделю.

В конце января, в рамках квартального отчета, мы узнали, что игра достигла 6,8 миллиона проданных единиц. Некоторые из них могли быть получены от пользователей Apple, поскольку ремейк Resident Evil 4 был представлен для iPhone 15 Pro и совместимых моделей iPad и Mac в конце 2023 года.

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В пресс-релизе японский разработчик и издатель также отметил, что по состоянию на 31 декабря 2023 года франшиза Resident Evil в целом была продана в количестве более 154 миллионов экземпляров.

Ремейк Resident Evil 4 стал, пожалуй, самым успешным из всех ремейков серии, выпущенных CAPCOM. Нелегко было улучшить классику всех времен, и все же игра получила признание критиков и множество наград.