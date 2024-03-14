Xiaomi Mix Fold 4 предложит водонепроницаемость, двустороннюю спутниковую связь, улучшенные камеры и многое другое

Конкуренция в области складных устройств разгорается, и Xiaomi Mix Fold 4 готов принять вызов.

Ресурс Digital Chat Station опубликовал спецификации предстоящего Xiaomi Mix Fold 4. Судя по предоставленной ими информации, телефон будет абсолютной мощью, и нам не терпится увидеть, каким он получится.

Согласно новой информации, Xiaomi Mix Fold 4 получит Snapdragon 8 Gen 3, до 16 Гб оперативной памяти и 1 ТБ для хранения данных. Можно предположить, что будут доступны и варианты с меньшим объемом памяти. Телефон также будет оснащен аккумулятором более 5000 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и поддержкой беспроводной зарядки.

В дополнение к остальным характеристикам, Xiaomi Mix Fold 4, по слухам, будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, а также новой камерой-перископом. На данный момент мы мало что знаем о системе камер, но учитывая, что этот раскладушка будет стоить довольно дорого, можно предположить, что Xiaomi не ударит в грязь лицом, когда телефон выйдет на рынок. Еще одним фактом, который раскрыл источник, стало включение возможности двусторонней спутниковой связи, а также водонепроницаемость. Однако стоит отметить, что Xiaomi может сделать некоторые функции доступными только на внутреннем рынке. Как бы там ни было, многие ждут выхода Xiaomi Mix Fold 4.

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Конкуренция в области складных устройств разгорается гораздо сильнее, чем мы думали, и все больше и больше компаний выпускают отличные предложения. Если так пойдет и дальше, мы увидим, как все будут бороться за то, чтобы занять первое место на рынке. По последним данным, в этом году будет выпущено 27 складных телефонов, и среди всего этого мы увидим несколько действительно удивительных вариантов.