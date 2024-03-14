iPhone SE 4, несмотря на свой обновленный дизайн и включение функций из стандартной и Pro-линейки, может оказаться менее интересным по сравнению с флагманскими моделями iPhone

iPhone SE 4, несмотря на свой обновленный дизайн и включение функций из стандартной и Pro-линейки, может оказаться менее интересным по сравнению с флагманскими моделями iPhone. Аналитическое исследование показало, что прошлая модель iPhone SE 3 потеряла 42,6% своей стоимости при перепродаже, в то время как модель iPhone 13 потеряла всего 18,7%. Это свидетельствует о том, что основные модели iPhone лучше сохраняют свою стоимость, что может привлечь пользователей к выбору премиальных моделей вместо бюджетных. Однако, эти выводы основаны на предположениях и прошлых результатах. Если iPhone SE 4 станет популярным среди пользователей и обладает хорошими характеристиками, то ситуация может измениться.



Основной фактор, который может способствовать обесцениванию iPhone SE 4, это восприятие пользователей о его устаревшем аппаратном обеспечении и интерфейсе. Пользователи ищут долговечность и надежность в устройстве, которое может служить долгие годы, и в этом аспекте iPhone SE не всегда отвечает требованиям пользователей. Поэтому, некоторые пользователи могут предпочесть выбрать флагманские модели iPhone, что еще больше снизит стоимость iPhone SE 4.



По официальной информации, iPhone SE 4 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей с вырезом вверху для фронтальной камеры и датчиков Face ID. Также ожидается переход на USB-C вместо разъема Lightning. Однако следует отметить, что запуск устройства уже несколько раз откладывался, поэтому возможно появление новых задержек. Время покажет, как будут развиваться продажи и обесценивание этой модели. В конечном счете, выбор между iPhone SE 4 и флагманскими моделями iPhone зависит от предпочтений и требований каждого отдельного пользователя.