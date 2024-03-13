На просторном столе размером 120x60x76 см достаточно места для монитора, клавиатуры, мыши и многого другого

Trust Electronics Ltd объявила о запуске нового игрового стола Luminus RGB, который имеет несколько цветовых режимов и удобные элементы управления для создания впечатляющих впечатлений, подходящих для любой игры или настроения.

Кроме того, он включает в себя различные функции для поддержания порядка и организации пространства, что позволяет геймерам сосредоточиться на игре без лишнего беспорядка. Игровой стол Trust Luminus RGB Gaming Desk доступен для покупки в черном и белом цветах на Amazon и Very (черный и белый) по цене 149,99 фунтов стерлингов. Поскольку RGB-продукты становятся растущей тенденцией в игровой индустрии, интегрированная в кромку стола RGB-подсветка Luminus действительно позволяет игрокам выделиться на фоне конкурентов. Благодаря 10 различным цветовым режимам, управляемым удобными сенсорными кнопками на столе, освещение можно настроить в соответствии с настроением или игрой, каждый раз получая новый игровой опыт.

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На просторном столе размером 120x60x76 см достаточно места для монитора, клавиатуры, мыши и многого другого, а также есть подстаканник, крючок для гарнитуры и встроенная система прокладки кабелей для организованной установки. Стол Luminus изготовлен из древесины, сертифицированной FSC, и не вызывает чувства вины. Кроме того, верхний слой стола покрыт карбоновым покрытием, предотвращающим появление царапин, что придает столу свежий вид во время длительных игровых сессий.



