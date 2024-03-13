Игра Unknown 9: Awakening разрабатывается Reflector Entertainment и Bandai Namco Europe уже более трех лет

Bandai Namco объявила о запуске Unknown 9: Awakening летом. Игра Unknown 9: Awakening разрабатывается Reflector Entertainment и Bandai Namco Europe уже более трех лет. Главная героиня игры - Харуна, искательница истины, обладающая уникальными способностями, связанными с теневым измерением. Когда мы в последний раз видели ее, она была еще ребенком и не знала, что делать с этими способностями.

Сейчас она стала взрослой и продолжает свое путешествие по миру, раскрывая могущественные скрытые знания. Она оказывается на пути Вознесенных, опасной группировки, которая хочет использовать Фолд для угрозы будущему человечества. Игроку предстоит воссоздать путь Харуны и помешать планам Вознесенных.

Unknown 9: Awakening - это не просто игра, но целая повествовательная вселенная. Разработчики уделяли много времени проработке сюжета и деталей, чтобы общая история в игре и связанные с ней медиафайлы были максимально точными. Вселенная Unknown 9 включает в себя различные истории, рассказывающие о событиях, связанных с игрой. Игрокам предлагается пережить все эти истории и познакомиться с миром Unknown 9 шаг за шагом.

Во время игры игроки будут использовать способности Харуны, связанные с Фолдом. Она может манипулировать людьми, предметами и оружием на любом расстоянии, а также превращаться в своих врагов. Разработчики приложили много усилий, чтобы дать игрокам полный контроль над своей стратегией боя. Игроки смогут выбирать, как разобраться с врагами - использовать стелс, полноценный бой, умбрические способности или их комбинацию.

Unknown 9: Awakening представляет собой захватывающую игру, пропуск в большой повествовательный мир Unknown 9. Игрокам предстоит раскрыть сюжет и погрузиться в уникальную вселенную, полную мистики и загадок. Летом игроки смогут присоединиться к Харуне в ее приключениях и попытаться предотвратить угрозу, исходящую от Вознесенных.