А годовой объем достигнет $111,54 млрд в 2023 году

В последнем отчете TrendForce отмечается рост выручки десяти ведущих мировых литейных (литогра) компаний в 4 квартале 2023 года на 7,9%, достигнув отметки в $30,49 миллиарда. Главной причиной этого роста является стабильный спрос на компоненты для смартфонов, такие как точки доступа для смартфонов среднего и низкого класса и периферийные PMIC. Премиальный 3-нм техпроцесс компании TSMC привел к увеличению ее доли на мировом рынке до более чем 60%.

2023 год был сложным для литейных компаний из-за высокого уровня запасов, слабой мировой экономики и медленного восстановления китайского рынка. В результате выручка десяти крупнейших компаний упала на 13,6% до $111,54 миллиарда. Однако ожидается, что в 2024 году спрос на компоненты, связанные с искусственным интеллектом, приведет к росту годовой выручки на 12% до $125,24 миллиарда. TSMC, получающая стабильные заказы на передовые технологические процессы, ожидается, что значительно превзойдет средние показатели роста в отрасли.

Компания TSMC увеличила поставки пластин благодаря спросу на смартфоны, ноутбуки и высокопроизводительные вычисления, связанные с искусственным интеллектом. Выручка компании в 4 квартале выросла на 14% до $19,66 миллиарда, а доля выручки от передовых технологических процессов 7 нм и ниже увеличилась до 67%. Samsung также получила заказы на компоненты для смартфонов, но выручка снизилась на 1,9% до $3,62 миллиарда. GlobalFoundries продемонстрировала скромный рост выручки в автомобильном сегменте на 5%, а UMC и SMIC столкнулись с снижением поставок.



В рейтинге лидеров произошли изменения, где PSMC поднялась на восьмое место, компания Nexchip вошла в десятку, а VIS опустилась на десятое место. Компания IFS была вытеснена из рейтинга из-за перехода между новыми и старыми поколениями процессоров и отсутствия динамики складских запасов у Intel. Выручка HuaHong Group и Tower снизилась на 14,2% и 1,7% соответственно.