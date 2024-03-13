Студия Mighty Koi Studio, основанная в 2022 году, работает над двумя фэнтези-играми под названиями "Торгал" и "Ночной странник"

Студия Mighty Koi Studio, основанная в 2022 году, работает над двумя фэнтези-играми под названиями "Торгал" и "Ночной странник". Цель студии - создать польскую фэнтези-историю, которая сможет составить конкуренцию популярной игре "The Witcher 4". Оба проекта будут выпущены на PS5, Xbox Series и PC, хотя точная дата выпуска пока не определена. Команда разработчиков использует передовые технологии, включая фотограмметрию и искусственный интеллект, а также работает на движке Unreal Engine 5 с фирменными расширениями.

реклама

Студия Mighty Koi Studio планирует создать два проекта уровня AA+ / AAA и для этого привлечь опытных экспертов из мира игр и анимации. В настоящее время в команде более 100 человек, но к концу года ожидается удвоение численности команды, привлечение сторонних студий для работы над проектами. Разработчики надеются, что их игры будут популярны не только на польском, но и на зарубежном игровом рынке, и помогут сделать польскую фэнтези-литературу мировым продуктом.

Игра "Торгал" основана на комиксах Гжегожа Росиньского и Жана Ван Хамма. В ней игрокам предстоит взять на себя роль главного героя, викинга Торгала Эгирссона, и пережить множество приключений, столкнувшись с опасностями и монстрами, а также найдя мощных союзников. Серия комиксов о Торгале пользуется популярностью с 1977 года, переведена на 18 языков и продана более 20 миллионов экземпляров.

Игра "Ночной странник" основана на книгах Ярослава Гжендовича, в частности, на серии "Властелин ледяного сада". Игроки будут играть за Вуко Драккайнена, наемника, который отправляется на загадочную планету Мидгаард в поисках пропавшей научной экспедиции. Игра сочетает научную фантастику с элементами темного фэнтези и будет предлагать игрокам эпические приключения и увлекательную историю. Разработка игры проходит при участии самого Ярослава Гжендовича и издательства Fabryka Słów, и создатели обещают передать атмосферу книг в игровом процессе.