LG представила новую портативную колонку под названием LG StanbyME Speaker (модель XT7S), которая работает с экраном LG StanbyME lifestyle или может использоваться как отдельная колонка

LG представила новую портативную колонку под названием LG StanbyME Speaker (модель XT7S), которая работает с экраном LG StanbyME lifestyle или может использоваться как отдельная колонка. Колонка доступна на сайте LG.com в США по цене $199,99. Она создана для использования как в помещении, так и на открытом воздухе, обладает высоким качеством звука и универсальностью, удовлетворяющей различные потребности пользователей.

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Колонка легко соединяется с экраном StanbyME через Bluetooth и может быть управляема с помощью пульта дистанционного управления, который поставляется вместе с экраном. Она также оснащена специальным виджетом, обеспечивающим удобное управление и обзор состояния колонки.

Функция WOW Orchestra объединяет колонку с встроенной аудиосистемой экрана StanbyME, чтобы создать единую аудиосистему с превосходным звуком. Процессор LG StanbyME α(Alpha)7 Gen 6 AI оптимизирует звук в зависимости от типа контента, а двойные твитеры колонки обеспечивают чистый и детализированный высокочастотный стереозвук, а двойной пассивный радиатор создает глубокие и мощные басы.

Колонка StanbyME предлагает пользователю гибкость использования - она может использоваться вместе с экраном StanbyME или отдельно. Специальная подставка позволяет легко крепить колонку к экрану, чтобы улучшить звучание. Колонка имеет степень защиты IPX5 и может работать до 16 часов, что позволяет ее использовать в любом месте. Она имеет компактный и легкий корпус, а также подсветку по краям, которая создает приятные световые эффекты и добавляет эстетическую привлекательность.

На данный момент колонка StanbyME доступна на сайте LG.com в Корее и США, а в будущем планируется ее появление на других крупных рынках.