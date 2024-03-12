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Компания LG Electronics представила свою новую линейку игровых мониторов UltraGear OLED 2024, которая обещает превосходные игровые возможности. В состав линейки входят модели разных размеров и характеристик, такие как 45-дюймовый изогнутый OLED-монитор с соотношением сторон 21:9, 32-дюймовый 4K игровой монитор с функцией Dual Mode, а также модели с ультраширокими изогнутыми экранами.
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Все четыре модели уже доступны для предварительного заказа на официальном сайте LG.com до 17 марта 2024 года, а поставки ожидаются в конце марта и в апреле. Покупатели, оформившие предварительный заказ на определенные модели, имеют возможность получить карту предоплаты Virtual Mastercard на сумму $200.
Наиболее интересной моделью является 32-дюймовый монитор 32GS95UE, который является первым в мире игровым монитором с двумя режимами работы. Пользователи могут переключаться между режимами 4K при 240 Гц и Full-HD при 480 Гц, в зависимости от жанра игры. Эта модель также обладает впечатляющим временем отклика 0,03 мс (GtG), минимальными рамками экрана и мощным звуком.
Остальные модели в линейке UltraGear OLED также обладают уникальными особенностями, такими как функция Pixel Sound, которая создает захватывающий звуковой ландшафт, изогнутые дисплеи с различными разрешениями и соотношением сторон, а также стильные и функциональные конструкции с помощью шестиугольного дизайна задней крышки и тонкой подставки.
Цены на модели варьируются в зависимости от размера и характеристик. Например, модель 45GS95QE-B стоит $1699,99, 39GS95QE-B - $1499,99, 34GS95QE-B - $1299,99, а 32GS95UE-B - $1399,99. В целом, новые игровые мониторы UltraGear OLED от LG обещают улучшенные игровые возможности, более реалистичное изображение и поддержку самых современных технологий для геймеров.