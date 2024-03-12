Компания LG Electronics представила свою новую линейку игровых мониторов UltraGear OLED 2024, которая обещает превосходные игровые возможности

Компания LG Electronics представила свою новую линейку игровых мониторов UltraGear OLED 2024, которая обещает превосходные игровые возможности. В состав линейки входят модели разных размеров и характеристик, такие как 45-дюймовый изогнутый OLED-монитор с соотношением сторон 21:9, 32-дюймовый 4K игровой монитор с функцией Dual Mode, а также модели с ультраширокими изогнутыми экранами.

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Все четыре модели уже доступны для предварительного заказа на официальном сайте LG.com до 17 марта 2024 года, а поставки ожидаются в конце марта и в апреле. Покупатели, оформившие предварительный заказ на определенные модели, имеют возможность получить карту предоплаты Virtual Mastercard на сумму $200.

Наиболее интересной моделью является 32-дюймовый монитор 32GS95UE, который является первым в мире игровым монитором с двумя режимами работы. Пользователи могут переключаться между режимами 4K при 240 Гц и Full-HD при 480 Гц, в зависимости от жанра игры. Эта модель также обладает впечатляющим временем отклика 0,03 мс (GtG), минимальными рамками экрана и мощным звуком.

Остальные модели в линейке UltraGear OLED также обладают уникальными особенностями, такими как функция Pixel Sound, которая создает захватывающий звуковой ландшафт, изогнутые дисплеи с различными разрешениями и соотношением сторон, а также стильные и функциональные конструкции с помощью шестиугольного дизайна задней крышки и тонкой подставки.

Цены на модели варьируются в зависимости от размера и характеристик. Например, модель 45GS95QE-B стоит $1699,99, 39GS95QE-B - $1499,99, 34GS95QE-B - $1299,99, а 32GS95UE-B - $1399,99. В целом, новые игровые мониторы UltraGear OLED от LG обещают улучшенные игровые возможности, более реалистичное изображение и поддержку самых современных технологий для геймеров.