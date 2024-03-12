После долгих спекуляций Warner Bros. представила сегодня, что ее бесплатный платформенный файтинг MultiVersus официально выйдет 28 мая

Игра была выпущена в открытом бета-тестировании в прошлом году и за первый месяц быстро набрала 20 миллионов игроков. Однако в июне разработчик Player First Games закрыл Open Beta, пообещав, что игра вернется в начале 2024 года.

Теперь, в свежем видеоролике с обновлением от разработчиков, директор и соучредитель игры Тони Хуинь рассказал о некоторых улучшениях, которые игроки MultiVersus могут ожидать в полной версии:

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"Я рад сообщить, что мы добавим в игру несколько действительно интересных новых персонажей, а также больше этапов из миров, которые нам еще предстоит исследовать. Мы перешли на движок Unreal Engine 5, что улучшит визуальное оформление игры и освещение персонажей. Иными словами, бутерброды Шэгги еще никогда не выглядели лучше. Мы перестроили игру с нуля для поддержки нового неткода, чтобы обеспечить стабильную сетевую игру мирового класса, и каждый удар, уклонение и бэтаранг будут нанесены с точностью до секунды. Производительность игры будет стабильной независимо от того, на какой платформе вы играете. В игре появятся новые атаки и боевые механики для каждого персонажа, что позволит вам проявить больше мастерства. Мы с нетерпением ждем возможности представить новый режим PvE, который предложит новые возможности для игры, помимо соревновательного PvP. Этот новый режим представит дополнительные способы игры с уникальными наградами. Это лишь небольшой взгляд на то, что мы приготовили для MultiVersus. В ближайшие недели мы расскажем еще много подробностей. От всех нас, сотрудников Player First Games и Warner Brothers Games, мы с нетерпением ждем 28 мая, чтобы сыграть в MultiVersus вместе с вами".

Игра будет доступна на ПК через Steam и Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Полноценная кросс-игра и кросс-прогрессия поддерживаются на всех платформах.