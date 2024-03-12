Apple работает над улучшением искусственного интеллекта (ИИ) для платформы, и это станет одним из ключевых аспектов обновления

В iOS 18, новой версии операционной системы для iPhone, ожидаются важные изменения и новые функции. Apple работает над улучшением искусственного интеллекта (ИИ) для платформы, и это станет одним из ключевых аспектов обновления. Однако, помимо ИИ, Apple также стремится внести множество других изменений. Одним из главных нововведений станет появление нового режима слухового аппарата для AirPods Pro.

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В iOS 18 будет доступна новая функция слухового аппарата для AirPods Pro без необходимости в аппаратных изменениях. Apple работает над широким спектром функций доступности для IOS 18, чтобы сделать его более доступным для всех пользователей.

Гурман считает, что в этом году не ожидается изменений в аппаратной части AirPods Pro. Вместо этого, Apple представит новые функции вместе с обновлением iOS. Одной из существующих функций для AirPods является Live Listen, которая позволяет использовать iPhone в качестве направленного микрофона для передачи звука на AirPods в режиме реального времени. Новый режим слухового аппарата будет усовершенствованием существующей функции.

Помимо этого, Apple внедряет новую функцию Conversation Boost для AirPods Pro, которая улучшает звук, передаваемый через микрофон, для улучшения слышимости. Новые функции слуховых аппаратов в iOS 18 могут соответствовать новым рекомендациям, которые позволят приобретать слуховые аппараты без рецепта и осмотра у врача.

Apple также работает над различными инструментами ИИ для iOS 18, включая инструменты редактирования. Компания разрабатывает функции, которые позволят пользователям редактировать и анимировать статические изображения с помощью подсказок на естественном языке. Эти инструменты будут доступны во всей операционной системе, включая Siri и Spotlight Search.