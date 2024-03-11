Процессор Intel Lunar Lake будет доступен в конце 2024 года в ограниченном количестве, а его массовый выпуск запланирован на 2025 год

Процессор Intel Lunar Lake будет доступен в конце 2024 года в ограниченном количестве, а его массовый выпуск запланирован на 2025 год. Этот процессор обеспечит заметный прирост многопоточной производительности благодаря новой архитектуре P-Core и E-Core. Процессоры Lunar Lake предназначены для тонких и легких ноутбуков с улучшенной производительностью на ватт и AI NPU, которые обеспечат значительный прирост производительности по сравнению с процессорами Meteor Lake. Они будут оснащены P-ядрами Lion Cove, архитектурой Skymont E-Core и совершенно новым NPU.

реклама

Процессор Lunar Lake, используемый для сравнения, имеет энергопотребление 17 Вт и не поддерживает гипертрейдинг. Сравнивая его с процессором Meteor Lake-U (15 Вт), который имеет 12 ядер и 14 потоков, заявляется, что процессоры Lunar Lake достигают около 50% прироста многопоточной производительности. Это значительный прирост, учитывая, что у чипов Lunar Lake меньше потоков. Это может быть связано с производительностью новых ядер Lion Cove и Skymont.





Некоторые характеристики процессоров Lunar Lake включают технологии для тонких и легких ноутбуков, P-ядра Lion Cove и E-ядра Skymont, архитектуру графического процессора Battlemage "Xe2-LPG", конфигурацию с 4+4 ядрами, до 64 исполнительных блоков и встроенную память LPDDR5x. Также утверждается, что NPU этих чипов обеспечит в 3 раза более высокую производительность по сравнению с процессорами Meteor Lake.

Помимо CPU и NPU, процессоры Lunar Lake также будут использовать новую графическую архитектуру Xe2 "Battlemage" в iGPU Tile. Она обеспечит значительный прирост производительности в два раза по сравнению с существующей архитектурой Xe1 "Alchemist". Продажи процессоров Intel Lunar Lake начнутся в конце 2024 года, но в ограниченном количестве, а массовая доступность ожидается в 2025 году. Более подробная информация о чипах будет представлена на выставке Computex 2024.