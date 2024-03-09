Умная колонка HomePod от Apple получила новое обновление программного обеспечения, благодаря которому она может узнать, какой стриминг-сервис вы используете для прослушивания музыки.

Apple HomePod и HomePod mini получили новое обновление программного обеспечения, благодаря которому "умные" колонки смогут узнавать, где вы любите слушать музыку, и использовать эту информацию для будущих прослушиваний. Новая функция, которая входит в обновление HomePod Software 17.4, доступна всем владельцам HomePod.

Ранее владельцы HomePod могли использовать приложение Home на iPhone, iPad или Mac, чтобы выбрать, какой музыкальный потоковый сервис будет использоваться, когда они попросят колонку воспроизвести музыку. Поддерживались такие музыкальные сервисы, как YouTube Music, Pandora, TuneIn и другие, но при этом требовалось ручное вмешательство, когда нужно было изменить сервис по умолчанию. Теперь, благодаря новому обновлению программного обеспечения, этого больше не происходит. Spotify, конечно, является заметным исключением, поскольку шведский стример решил не добавлять поддержку стриминга для HomePod.

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Согласно примечаниям к выпуску программного обеспечения, Siri теперь будет узнавать предпочитаемые пользователем потоковые медиасервисы, избавляя его от необходимости указывать их название при запросе на воспроизведение музыки.

Если эта функция кажется вам знакомой, то это потому, что она уже была доступна на iPhone и iPad, а теперь Apple обеспечивает паритет функций в линейке умных колонок.

Обновление HomePod Software 17.4 было выпущено вместе с другими обновлениями для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple Vision Pro и может быть загружено через приложение Home. У тех, у кого включено автоматическое обновление ПО, оно уже есть, а обновление также включает в себя обычные улучшения стабильности и производительности, как это уже стало привычным.