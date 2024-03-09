NVIDIA добавила поддержку технологий G-Sync и Reflex.

NVIDIA улучшила свой облачный игровой сервис GeForce Now, добавив поддержку ключевых технологий G-Sync и Reflex, чтобы создать более реалистичное и плавное игровое впечатление. Поддержка G-Sync минимизирует разрывы, если ваш дисплей поддерживает эту технологию. Поддержка Reflex позволяет уменьшить задержку ввода, что особенно полезно для игроков в соревновательные шутеры, где даже малейшая задержка может стать решающей.

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Согласно NVIDIA, комбинация этих двух технологий позволяет пользователям на Windows и macOS наслаждаться потоковой передачей игр с очень низкой задержкой, которая "почти неотличима от использования локального ПК". Однако, качество игрового процесса все же зависит от качества и скорости интернет-соединения.

Помимо этого, NVIDIA также представила новые дневные пропуски Priority и Ultimate, которые позволяют пользователям играть на этих уровнях в течение 24 часов за фиксированную плату. Priority пропуск стоит 3,99 доллара, а Ultimate - 7,99 доллара. Это полезная опция для тех, кто хочет опробовать GeForce Now или испытать на себе возможности пакета RTX 4080, поддерживающего 4K и 240 кадров в секунду для игр, где высокая частота кадров важнее качества изображения.

Помимо новых технологий и пропусков, в GeForce Now появились новые игры, включая The Thaumaturge, Granblue Fantasy: Relink и Undisputed. Некоторые из этих игр получили положительные отзывы, но есть и те, у которых рейтинг не так высок. При этом Steam-пользователи особенно высказывают разочарование относительно игры Undisputed, которая не оправдала ожидания после добавления карьерного режима.

В целом, эти новые обновления делают GeForce Now еще более привлекательным облачным игровым сервисом, обеспечивая более реалистичное игровое впечатление и повышая удобство использования с помощью новых пропусков.