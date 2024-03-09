Широко распространено мнение, что компания Sonos работает над собственными наушниками, похожими на AirPods Max, и теперь, похоже, они были одобрены FCC.

Слухи о выходе компании Sonos, специализирующейся на производстве умных колонок, на рынок наушников ходят уже давно, но до сих пор ничего не удалось выпустить.

В прошлом месяце появилось сообщение о том, что Sonos борется с проблемой программного обеспечения, в результате чего выпуск наушников был отложен до июня. Предполагалось, что проблема связана с тем, как наушники подключаются к сети Wi-Fi пользователя, но теперь появился намек на то, что все идет хорошо.

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Один из пользователей Reddit, а затем и MacRumors обнаружили, что наушники, похоже, прошли процесс одобрения FCC в Соединенных Штатах, а это говорит о том, что выпуск наушников становится все ближе.

Сами наушники будут работать с Bluetooth 2,4 ГГц, а также Wi-FI в сетях 2,4 ГГц и 5 ГГц, что подтверждается документацией FCC. Ожидается, что новые наушники будут конкурировать с AirPods Max от Apple, но их цена будет немного ниже - около $449, что может дать им преимущество. По цене наушники будут примерно на одном уровне с конкурирующими продуктами Sony и других производителей, хотя, возможно, с несколько иным набором функций.

Что касается Apple, то AirPods Max готовятся к обновлению, и, судя по сообщениям, это произойдет в конце этого года. Однако новые функции маловероятны, Apple просто предложит несколько новых цветов и заменит порт Lightning на USB-C.