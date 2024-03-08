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ddr22
VITEC выпустила компактный 4K HDMI-кодер MGW Diamond-H
Компания VITEC, ведущий поставщик решений для IPTV, потокового видео и цифровых табло, выпустила кодер MGW Diamond-H 4K HDMI

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Компания VITEC, ведущий поставщик решений для IPTV, потокового видео и цифровых табло, выпустила кодер MGW Diamond-H 4K HDMI, чтобы еще больше расширить свой ассортимент продуктов для кодирования и декодирования HEVC.

"VITEC с гордостью представила MGW Diamond-H, мощный компактный 4K HDMI кодер, демонстрирующий нашу приверженность инновациям и удовлетворению растущих потребностей наших клиентов", - говорит Ричард Бернард, руководитель отдела управления продуктами VITEC.

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"Благодаря впечатляющим возможностям кодирования, бесшовной интеграции и поддержке Power over Ethernet, MGW Diamond-H открывает новые возможности для распространения IPTV и передачи видео в различных отраслях".

MGW Diamond-H, портативный 4K HDMI-кодер, является значительным дополнением к линейке портативных HEVC-кодеров VITEC, устанавливая новый стандарт качества, эффективности и интеграции. Благодаря возможности кодирования до 4 каналов с двух входов HDMI, MGW Diamond-H позволяет пользователям захватывать и транслировать контент с непревзойденным качеством и минимальными задержками. Устройство разработано таким образом, чтобы облегчить интеграцию в существующие системы. Благодаря наличию сквозного входа HDMI, MGW Diamond-H обеспечивает плавный рабочий процесс и улучшенное соединение с существующим видеооборудованием. Для обеспечения оптимальной надежности и энергоэффективности MGW Diamond-H может получать питание через Power over Ethernet, что упрощает установку и снижает потребность в дополнительных источниках питания.

Компания VITEC является лидером в области кодирования видео для различных рабочих процессов: военных, корпоративных, вещательных, образовательных и спортивных. MGW Diamond-H отвечает растущему спросу на кодирование видео 4K, обеспечивая доставку высококачественного видео с низкой задержкой в эффективном и компактном форм-факторе.

#vitec
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