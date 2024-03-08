Fiuu, бывшее финтех-подразделение Razer Inc., объявило о своем ребрендинге с целью стать ведущей силой в области цифровых платежей

Razer Fintech, подразделение финансовых технологий Razer Inc., было переименовано в Fiuu. Новое название, логотип и идентичность компании отражают ее амбиции и стремление предоставлять инновационные платежные решения. Fiuu нацелена на развитие возможностей как для предприятий, так и для частных лиц в ответ на их растущие платежные потребности. Она будет функционировать как отдельная дочерняя компания Razer Inc. и предоставлять первоклассные платежные услуги.

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В рамках ребрендинга ведущий исполнительный директор Ли Ли Менг передаст управление компанией Энг Шенг Гуану, который станет исполнительным председателем Fiuu с 1 марта 2024 года. Энг имеет более чем 25-летний опыт работы в индустрии платежей и его назначение предвещает новый рост и инновации в компании. Под его руководством Fiuu стремится достичь новых высот в финтех-индустрии.

Fiuu уже показала себя как ведущая сила в индустрии цифровых платежей в Юго-Восточной Азии. Она выдвинула множество новых инициатив и остается приверженцем инноваций и безопасности. Компания стремится обеспечить бесшовный и интуитивно понятный платежный опыт, который повышает качество транзакций. За последние четыре года компания Fiuu удвоила свои доходы и работает с прибылью.

Ребрендинг Fiuu отражает стремление компании предоставить технологически передовые решения и повысить качество платежей. Новый фирменный стиль компании символизирует ее динамичность и рост. Fiuu остается синонимом инноваций и надежности в области цифровых платежей и продолжает стремиться к позитивным изменениям в индустрии.

Партнеры и клиенты компании могут ожидать новых обновлений в платежном интерфейсе и улучшений пользовательского опыта. Fiuu гарантирует, что ее решения будут соответствовать меняющимся потребностям бизнеса и частных лиц в современном быстро меняющемся мире. Компания стремится революционизировать способы проведения транзакций и предоставлять технологически передовые решения.