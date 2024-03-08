Apple, как сообщается, разрабатывает 20,3-дюймовый складной MacBook, который планируется выпустить в 2027 году

По словам известного аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple активно работает над созданием складного 20,3-дюймового MacBook, массовое производство которого должно начаться в 2027 году. В своем недавнем сообщении в X/Twitter Куо заявил, что складной MacBook - это единственный складной продукт Apple с четким графиком разработки. Откровения Куо появились на фоне частых запросов о том, планирует ли Apple серийно выпускать складные iPhone или iPad в 2025 или 2026 году. Его последнее исследование показывает, что, хотя Apple может рассмотреть эти варианты, складной MacBook - единственное устройство с определенными сроками. Это уже не первый раз, когда появляются слухи о потенциальном складном MacBook от Apple. В 2022 году аналитик индустрии дисплеев Росс Янг и Марк Гурман из Bloomberg сообщили, что Apple заинтересована в том, чтобы выпустить складное устройство с экраном размером около 20 дюймов.

Подробностей о конструкции складного MacBook пока мало, но ожидается, что он будет оснащен одним складным OLED-дисплеем, который можно будет использовать в различных конфигурациях, например, в режиме ноутбука с виртуальной клавиатурой на нижней половине экрана или как большой планшет в полностью развернутом виде. В то время как конкуренты, такие как Samsung, Motorola и Huawei, уже выпустили складные смартфоны, Apple, похоже, проявляет большую осторожность, сосредоточившись на совершенствовании технологии, прежде чем вывести продукт на рынок. По мере развития рынка складных устройств будет интересно посмотреть, как будет развиваться уникальный подход Apple к этому форм-фактору. Поскольку это первый складной продукт Apple, будет интересно посмотреть, какие дизайнерские решения будут приняты и какая аппаратная конфигурация будет присутствовать. Но до реального выпуска 2027 года еще относительно далеко.