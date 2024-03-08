Компания MSI представила обновление BIOS для материнских плат Intel 700-й и 600-й серий

Обеспечение высокой производительности при низких температурах - конечная цель для геймеров. Компания MSI представила обновление BIOS для материнских плат Intel 700-й и 600-й серий, поддерживающее возможность отключения функции CEP (Current Excursion Protection). Эта настройка позволяет процессорам работать при более низких напряжениях и температурах без ущерба для производительности.

CEP, или Current Excursion Protection, - это функция, предназначенная для предотвращения нестабильности системы, вызванной недостаточным напряжением процессора. Однако ее влияние зависит от платформы и используемых комбинаций, что иногда приводит к падению производительности. Геймеры-энтузиасты могут отключить функцию CEP, чтобы увеличить производительность. Более подробную информацию о функции CEP можно найти в нашей вводной статье.

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В число поддерживаемых процессоров входят процессоры серий 14th gen K, 14th gen non-K, 13th gen K и 12th gen K. В настоящее время процессоры 14-го поколения серии K поддерживают отключение CEP, в то время как для остальных процессоров требуется обновление BIOS до последней версии для отключения поддержки CEP. Ниже приведена матрица поддержки процессоров и чипсетов.

Компания MSI выпустила обновления BIOS для большинства материнских плат Z790 и некоторых B760 с поддержкой отключения CEP. Геймеры, желающие воспользоваться этим улучшением, могут найти специальный BIOS на сайте MSI. В настоящее время MSI усердно работает над выпуском новых обновлений BIOS для следующей партии, включая материнские платы серий B760 и 600, которые планируется выпустить в конце марта.

MSI будет продолжать обновлять последние новости для наших пользователей. Пожалуйста, следите за официальными каналами MSI и проверяйте страницы продуктов для получения обновлений BIOS.