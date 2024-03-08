Подведены итоги конкурса iF DESIGN AWARD 2024

Подведены итоги конкурса iF DESIGN AWARD 2024! В этом году MSI получает награду за изогнутый игровой монитор MAG 341CQP QD-OLED и жидкостный кулер MAG CORELIQUID серии E в категории Gaming/VR/AR. "Для MSI большая честь быть отмеченной престижной премией iF DESIGN AWARD. Являясь ведущим мировым брендом в области игровых ПК и компьютеров с искусственным интеллектом, MSI прилагает огромные усилия для разработки дизайна продуктов. Мы верим, что дизайн может повлиять на весь мир, и будем продолжать предлагать пользователям самые последние и лучшие разработки", - сказал Сэм Черн, вице-президент MSI по маркетингу.

Оснащенный технологией квантовых точек и OLED-панелью нового поколения, монитор MAG 341CQP QD-OLED имеет разрешение 3440x1440 UWQHD, частоту обновления 175 Гц, сверхбыстрое время отклика 0,03 мс (GtG), обеспечивая игрокам плавный и бесперебойный игровой процесс. Кроме того, панель монитора имеет сертификаты VESA ClearMR 9000 и DisplayHDR TrueBlack 400, что обеспечивает яркие цвета и уменьшает размытость при движении. Благодаря использованию динамического слоя технологии квантовых точек она обеспечивает 99,3-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Кроме того, решение MSI OLED Care 2.0 предлагает ряд механизмов оптимизации защиты экрана и значительно снижает вероятность выгорания OLED.

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Серия MAG CORELIQUID E отличается увеличенным медным основанием и большим количеством микроканалов, чтобы справиться даже с самыми требовательными процессорами на рынке, не создавая при этом чрезмерного шума. Поворачивающаяся на 270 градусов крышка водоблока позволяет установить холодную пластину в любой ориентации. Кроме того, программное обеспечение MSI Center пригодится вам при настройке параметров помпы или вентилятора радиатора, а также при изменении подсветки вентилятора ARGB. Серия MAG CORELIQUID E выпускается в типоразмерах 240 мм (E240) и 360 мм (E360), а также в черном и белом цветовых вариантах.