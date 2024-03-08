Игра Creatures of Ava была представлена в рамках Xbox Partner Preview и ожидается, что она появится на Xbox Series X|S и PC в 2024 году

Игра Creatures of Ava была представлена в рамках Xbox Partner Preview и ожидается, что она появится на Xbox Series X|S и PC в 2024 году. В игре вам предстоит помочь существам спастись от инфекции, которая быстро распространяется на планете Ава.

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Разработчики игры, Inverge Studios, стремились создать ненасильственную и захватывающую игру. Идея спасения существ с планеты Ава, просто по причине их разумности и заслуженного сострадания, взволновала команду разработчиков. Они решили использовать флейту как ключевую механику игры, позволяющую игроку общаться и взаимодействовать с существами.

Вы будете играть за Вика, исследователя, который отправляется на планету Ава, чтобы спасти всех живых существ перед катастрофой. Используя игру на флейте, Вик сможет общаться со существами и разгадывать головоломки, связанные с окружающей средой Авы. Также возможно использование специального посоха для лечения инфекции на существах и в окружающей среде.

В игре вы будете видеть мир глазами существ, а также сможете управлять ими, чтобы взаимодействовать с различными частями окружающей среды. Цель разработчиков - реализовать уникальные, ненасильственные боевые механики. Например, вы будете использовать посох, чтобы поглощать инфекцию, избегая атак взбешенных существ. В результате существа будут избавлены от инфекции, но не будут нанесены смертельные повреждения.

Inverge Studios посвятила много лет разработке Creatures of Ava, чтобы убедиться, что эта игра несет в себе глубокий смысл для игроков. Разработчики ожидают, что игроки смогут насладиться разнообразием видов, представленных на планете Ава, и уже с нетерпением ждут реакций игроков.