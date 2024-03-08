Тайваньское издание Commercial Times опубликовало информацию о недавно выпущенной компанией TSMC акции по набору персонала, которая стартовала в минувшие выходные

Тайваньское издание Commercial Times опубликовало информацию о недавно выпущенной компанией TSMC акции по набору персонала, которая стартовала в минувшие выходные: представители компании отправились в кампус Национального университета Тайваня. Второго марта TSMC установила стенд под открытым небом на территории государственного исследовательского университета Тайбэя, где национальный комплексный институт организовал выставку Talent Recruitment Enterprise Expo.

Неудивительно, что рекрутеры TSMC ищут потенциальных "талантов с большой любовью к полупроводникам". Репортер Ctee выяснил, что ведущая тайваньская литейная компания рассчитывает: "набрать около 6000 новых сотрудников в Тайване в 2024 году, включая инженеров и техников". Сообщается, что TSMC реагирует на рост бизнеса и потребности в развитии технологий - настолько, что ее родные производственные предприятия нуждаются в новом притоке работников.

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Согласно отчету Ctee, мартовский рекрутинговый тур TSMC должен пройти по Тайваню, а затем отправиться в материковый Китай: "Университет Цинхуа, Национальный университет Чэн Кун, Национальный университет Ян-Мин Цзяотун, Центральный китайский университет, Университет Чжунсин, Чжуншань, Национальный университет Чун Чэн, Пекинский университет науки и технологии и т.д., в общей сложности 19 физических мероприятий и четыре онлайн-брифинга по набору талантов".

Также была запущена параллельная "Программа летней стажировки 2024 DNA": "приглашая заинтересованных студентов присоединиться и пройти стажировку, чтобы лично познакомиться с обстановкой и культурой TSMC". Растущая глобальная структура компании также предоставляет новым сотрудникам возможности для работы за рубежом - в статье говорится о недавно открытом заводе TSMC по производству полупроводников в префектуре Кумамото, Япония, как о предпочтительном выборе для "внутренних сотрудников". Несмотря на недавние хорошие новости, предприятия транснациональной компании в Аризоне не были отмечены. В отчетах середины 2023 года говорится, что основные ценности TSMC расходятся с североамериканской культурой труда.