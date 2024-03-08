Omdia, независимая аналитическая и консалтинговая компания, присвоила титул "Kingmaker" компании NVIDIA благодаря впечатляющим результатам 2023 года на рынке серверов обработки данных.

Omdia, независимая аналитическая и консалтинговая компания, присвоила титул "Kingmaker" компании NVIDIA благодаря впечатляющим результатам 2023 года на рынке серверов обработки данных. Исследовательская компания прогнозирует очень хорошие показатели на 2024 финансовый год - согласно ее февральскому обзору рынка облачных вычислений и дата-центров, группа GPU для центров обработки данных Team Green способна принести доход в размере 87 миллиардов долларов.

Прогноз Omdia основан на прошлогодних показателях - Дженсену и Ко удалось привлечь 34 миллиарда долларов благодаря непревзойденному/доминирующему положению в секторе GPU для ИИ. По оценкам аналитиков, в 2024 году доходы компании вырастут на 150 % - большинство популярных производителей серверов зависят от поставок чипов NVIDIA. Генеральный директор Super Micro Computer Inc. генеральный директор Чарльз Лян (Charles Liang) сообщил, что его компания испытывает высокий спрос на передовое серверное оборудование, но сложности замедлили производство: "Как только мы получим больше поставок от компаний-производителей чипов от NVIDIA, мы сможем поставлять больше продукции клиентам".

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В 2023 году спрос на ИИ-выводы составил 40 % от выручки NVIDIA от GPU для центров обработки данных - согласно экспертному анализу Omdia, они прогнозируют дальнейший рост в этом году. Удобная бизнес-модель Team Green, ориентированная на ИИ, может расшириться в большей степени - тенденции рынка 2023 года показывают, что корпоративные клиенты стали меньше тратить на приобретение/модернизацию традиционного серверного оборудования.

Вместо этого они предпочитают направлять значительные средства на "тяжелое оборудование для ИИ". В отчете Omdia говорится об изменении приоритетов: "Это подтверждает наш тезис о том, что конечные пользователи отдают предпочтение инвестициям в высококонфигурированные серверные кластеры для ИИ в ущерб другим проектам, в том числе откладывая обновление старых серверных парков". В конце февраля появились сообщения о том, что проблемы с поставками графических процессоров NVIDIA H100 в значительной степени решены, а сроки производства значительно увеличились.