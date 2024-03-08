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ddr22
Microsoft и Boosteroid предлагают больше игр для Xbox PC через потоковое воспроизведение
В рамках долгосрочного партнерства с Boosteroid, Microsoft продолжает расширять доступ игроков к играм

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Теперь доступны игры, такие как: Deathloop, Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of The Outsider, Gears 5, Gears Tactics, Ghostwire: Tokyo и Pentiment. Кроме того, игроки смогут использовать функции кросс-игры и кросс-сохранения между консолью Xbox и ПК с Windows.

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Чтобы играть, пользователи должны получить доступ к играм через Microsoft Store, либо через абонемент PC Game Pass или Xbox Game Pass Ultimate, либо путем прямой покупки игры через Microsoft Store вместе с абонементом Boosteroid. Качество игры на Boosteroid зависит от оборудования, местоположения, программного обеспечения и сети. Более подробную информацию о расположении серверов и качестве соединения можно найти на веб-сайте платформы. 

Boosteroid позволяет играть в любимые игры Xbox PC на различных устройствах, включая Windows, MacOS, Linux и мобильные устройства. Пользователям не нужно загружать или устанавливать игры, достаточно просто подключиться к платформе и наслаждаться игровым процессом.

Microsoft гордится сотрудничеством с Boosteroid и другими провайдерами облачных игровых сервисов, такими как: EE, NVIDIA GeForce NOW, Nware и Ubitus, и стремится предлагать игрокам возможность транслировать игры от Xbox Game Studios, Bethesda и Activision Blizzard через облачные игровые сервисы по их выбору.

#microsoft
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