Таким образом, хотя официальная информация о следующем проекте Respawn не раскрыта, известно, что команда разрабатывает прототип игры во вселенной Titanfall. Эта игра будет основана на собственных брендах студии, а не на лицензионных материалах

Разработчик игр Respawn Entertainment работает над прототипом нового проекта Titanfall. Было сообщено, что компания Electronic Arts сократила штат, который затронул около 670 сотрудников, и отменила или переназначила несколько проектов. Изначально было сообщено, что таинственная игра по Звездным войнам от Respawn была отменена, но позже стало известно, что внутренняя команда Respawn, не связанная с сиквелом Звездных войн: Джедаи, начала работу над шутером от первого лица на тему "Мандалорианцев - охотников за головами", который будет основан на собственных брендах Respawn.

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Некоторые поклонники франшизы Titanfall надеялись увидеть полноценное третье дополнение к серии, но официальное сообщение компании вызвало множество спекуляций. Руководитель студии Винс Зампелла уже объявил о работе над новым проектом с небольшой командой разработчиков. В то же время, журналист Джефф Грабб подтвердил слухи о том, что проект "Titanfall Legends" был закрыт и разработка Titanfall 3 не планируется.

Интервью с Граббом показало, что Respawn работает над игрой во вселенной Titanfall, но это не Titanfall 3 с мультиплеером и однопользовательской кампанией. Вместо этого проект находится на ранней стадии разработки и находится в стадии прототипа. Игра будет основана на богатой библиотеке собственных брендов Respawn.

Таким образом, хотя официальная информация о следующем проекте Respawn не раскрыта, известно, что команда разрабатывает прототип игры во вселенной Titanfall. Эта игра будет основана на собственных брендах студии, а не на лицензионных материалах. Несмотря на отсутствие подробностей о сюжете, геймплее и функциях игры, ожидается, что она будет впечатляющим проектом для поклонников серии Titanfall.