NVIDIA и HP представили библиотеки обработки данных NVIDIA CUDA-X, которые будут интегрированы в рабочие станции HP AI, для ускорения подготовки и обработки данных

NVIDIA и HP представили библиотеки обработки данных NVIDIA CUDA-X, которые будут интегрированы в рабочие станции HP AI, для ускорения подготовки и обработки данных, используемых в генеративном искусственном интеллекте. Библиотеки CUDA-X, созданные на основе платформы NVIDIA CUDA ускоряют обработку различных типов данных, включая таблицы, текст и изображения и видео. Одна из библиотек, называемая NVIDIA RAPIDS cuDF, позволяет ускорить работу с данными в 110 раз по сравнению с использованием только процессора, не требуя изменений кода.

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В составе рабочих станций HP AI будет доступно ПО NVIDIA, включая RAPIDS cuDF, чтобы обеспечить полнофункциональное решение для разработки в области науки о данных. Ускорение работы с данными при помощи библиотеки RAPIDS cuDF будет шагом вперед для ученых, занимающихся подготовкой и обработкой данных для генеративного интеллекта. Это позволит им обрабатывать данные гораздо быстрее и использовать больше данных для обучения моделей.

Рабочие станции HP AI с интегрированными библиотеками CUDA-X от NVIDIA представляются мощным решением для разработчиков в области науки о данных. Панель инструментов Pandas, предоставляемая библиотекой RAPIDS cuDF, позволяет удобно манипулировать, очищать и анализировать табличные данные. Благодаря ускорению работы Pandas на графическом процессоре без изменений кода, можно избежать замедления работы при увеличении объема данных. Библиотека RAPIDS cuDF также совместима с другими разработками, что упрощает разработку, тестирование и запуск моделей обработки данных.

HP AI Studio предоставит доступ к ПО NVIDIA, включая RAPIDS cuDF, на рабочих станциях HP AI с графическим процессором RTX и GeForce RTX в конце этого года. Это позволит ученым и разработчикам оптимизировать обработку данных и работать с большими генеративными нагрузками искусственного интеллекта на локальных системах. Наука о данных является основой искусственного интеллекта и быстрый доступ к программному обеспечению и системам играет важную роль в этой работе. Рабочие станции HP AI с интегрированными библиотеками CUDA-X от NVIDIA представляют собой мощное решение для соответствующих задач.