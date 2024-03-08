Компания Suunto представила новые спортивные наушники Sonic, которые оснащены технологией костной проводимости.

Компания Suunto представила новые спортивные наушники Sonic, которые оснащены технологией костной проводимости. Наушники сочетают превосходное качество звука и функциональность, что делает их идеальными для занятий спортом на открытом воздухе. Благодаря открытой конструкции, пользователи могут наслаждаться музыкой и одновременно оставаться в безопасности, слыша окружающую обстановку. Кроме того, наличие микрофона позволяет использовать наушники для телефонных звонков.

реклама

Наушники Sonic выполнены из легких и удобных материалов, таких как титан и силикон. Это делает их удобными для использования под шлемом или кепкой. Они также водонепроницаемы и защищены от пота (IP55 стандарт), что позволяет использовать их в любую погоду. Наушники работают до 10 часов от одной зарядки и заряжаются всего за 60 минут. Если заряд заканчивается перед тренировкой, 10-минутная подзарядка обеспечивает 3 часа работы. Подключение к устройству осуществляется посредством Bluetooth 5.2.

Пользователи также могут использовать приложение Suunto, чтобы получить дополнительные преимущества от наушников. С его помощью можно быстро изменить настройки, такие как режим звучания или двойное соединение. Наушники также оснащены многофункциональной кнопкой для удобства использования.

Наушники Sonic доступны в двух цветах - черном и лаймовом - по цене £129 или $149. Они обладают рядом значимых характеристик, включая легкий вес, водонепроницаемость IP55, длительное время работы от аккумулятора, улучшенные басы, двойной микрофон и шумоподавление.

Итак, наушники Sonic от Suunto представляют собой отличный выбор для любителей спорта, которые ищут стильные и удобные наушники с высоким качеством звука и функциональностью. Они идеально подходят для тренировок на открытом воздухе и обеспечивают возможность одновременно наслаждаться любимой музыкой и оставаться в безопасности