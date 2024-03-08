IBM официально открыла новый киберполигон IBM X-Force Cyber Range в Вашингтоне, который предлагает тренировочные упражнения для федеральных агентств, их поставщиков и организаций критической инфраструктуры, чтобы помочь им более эффективно реагировать на кибератаки и угрозы, включая использование искусственного интеллекта.

IBM официально открыла новый киберполигон IBM X-Force Cyber Range в Вашингтоне, который предлагает тренировочные упражнения для федеральных агентств, их поставщиков и организаций критической инфраструктуры, чтобы помочь им более эффективно реагировать на кибератаки и угрозы, включая использование искусственного интеллекта. Полигон предназначен для подготовки юристов, руководителей и технических специалистов по безопасности к реальным киберинцидентам. Согласно отчету IBM, стоимость утечки данных достигла 4,45 миллиона долларов, поэтому организации, которые тестируют свои планы реагирования на инциденты, реагируют быстрее и экономят до 1,5 миллиона долларов на расходах связанных с инцидентами.

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IBM Consulting заявляет, что тренировки на новом полигоне помогут организациям и федеральным агентствам лучше защищаться от киберугроз и выполнять федеральные мандаты по повышению кибербезопасности. Инструкторы IBM проводят тренировки через симуляции кибератак, которые позволяют участникам решать проблемы, с которыми они сталкиваются в реальном времени, включая проблемы коммуникации, ресурсов и отчетности об инцидентах. Тренировки могут принимать участие не только государственные агентства и поставщики инфраструктуры, но и предприятия всех отраслей.

Примеры симуляций на киберполигоне включают кризисное реагирование для федеральных государственных учреждений, где тестируются планы реагирования в безопасной среде, и внутри сознания хакера, чтобы участники поняли точку зрения злоумышленника и получили актуальную информацию об угрозах. Также проводятся тренировки по реагированию на инциденты и коммуникации в организациях. Все эти учебные мероприятия помогают участникам разрабатывать и обновлять свои планы и процессы реагирования на инциденты, а также позволяют им оставаться в курсе последних киберугроз.

Согласно индексу аналитики угроз X-Force, большая часть инцидентов в прошлом году была направлена против организаций критической инфраструктуры. Поэтому IBM проведет два бесплатных учения на своем киберполигоне в Вашингтоне, где поставщики инфраструктуры смогут потренироваться в реагировании на имитацию киберкризиса.