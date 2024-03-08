Гигант по производству оборудования для чипов ASML выразил обеспокоенность по поводу того, чтобы оставаться в Нидерландах и рассматривать возможность расширения в другие страны из-за ограниченных возможностей его родной страны. Ключевым вопросом является способность Нидерландов привлекать дефицитные иностранные инженерные кадры, ведь более 40 % голландских сотрудников ASML - не голландцы

Гигант по производству оборудования для чипов ASML выразил обеспокоенность по поводу того, чтобы оставаться в Нидерландах и рассматривать возможность расширения в другие страны из-за ограниченных возможностей его родной страны. В среду руководители ASML встретились с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, чтобы обсудить планы развития компании. Однако встреча не смогла полностью разрешить проблемы ASML, связанные с позицией страны в отношении квалифицированной иностранной рабочей силы, оставив неопределенность в отношении расширения технологического гиганта на его родном рынке. Будучи одним из крупнейших в мире поставщиков чипов, ASML заявила, что ей необходимо удвоить объемы производства в течение следующего десятилетия, чтобы удовлетворить растущий спрос. Однако в Нидерландах компания сталкивается с препятствиями, включая трудности с получением разрешений на строительство, проблемы с электросетями, транспортные узкие места, а также потребность во вспомогательной инфраструктуре, такой как больницы, школы и жилье. Ключевым вопросом является способность Нидерландов привлекать дефицитные иностранные инженерные кадры, ведь более 40 % голландских сотрудников ASML - не голландцы. Недавние парламентские предложения об ограничении числа иностранных студентов и отмене налоговых льгот для квалифицированных мигрантов вызвали критику со стороны ASML и других технологических работодателей.

Правительство Нидерландов пытается решить проблемы ASML и предотвратить расширение компании за границу, поскольку в последние годы страну покинули такие транснациональные корпорации, как Shell и Unilever. Однако генеральный директор ASML Питер Веннинк заявил, что хотя компания предпочитает развиваться в Нидерландах, она может сделать это и в других странах, если потребуется. Ситуация сложилась на фоне давления со стороны США, которые требуют от таких союзников, как Нидерланды, ужесточить ограничения на дальнейший доступ Китая к полупроводниковым технологиям. Будучи единственным производителем машин для экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, имеющих решающее значение для передовых технологий производства микросхем, таких как High-NA и Low-NA, компания ASML имеет стратегическое значение, выходящее за рамки просто экономики. С учетом того, что в Нидерландах формируется новое правое правительство, удастся ли достичь компромисса, чтобы обеспечить дальнейшее развитие ASML в Нидерландах, пока неясно. Решение технологического гиганта может существенно повлиять на экономику Нидерландов и их положение в мировой индустрии чипов.