Первые графические процессоры с памятью GDDR7 могут использовать 16-гигабитные чипы, возможны 24-гигабитные

Некоторые из первых игровых GPU, в которых будет реализован стандарт памяти нового поколения GDDR7, будут придерживаться плотности чипов памяти 16 Гбит (2 ГБ), сообщает kopite7kimi, надежный источник с утечками информации о NVIDIA GeForce. 16 Гбит - это стандарт для текущих видеокарт серии RTX 40, который гарантирует, что GPU с 256-битной шиной памяти получит 16 ГБ видеопамяти, 192-битные - 12 ГБ, а 128-битные - 8 ГБ. Флагманская RTX 4090 использует двенадцать таких чипов с 384-битной шиной памяти для 24 ГБ.

Утечка от Kopite7kimi может иметь и другой подтекст: как и в случае с RTX 30 серии "Ampere" и RTX 40 серии "Ada", NVIDIA может не использовать GDDR7 стандарта JEDEC во всех сегментах продуктов, а совместно с компанией DRAM разработать эксклюзивный стандарт с технологиями сигнализации шины памяти и управления питанием, наиболее оптимальными для ее графической архитектуры. Именно для этого компания совместно с Micron Technology разработала GDDR6X. Скорость передачи данных GDDR7 достигает 32 Гбит/с, что будет максимальной скоростью для первой серии чипов GDDR7, которые появятся в конце 2024 года и в 2025 году. Вторая серия чипов GDDR7, запланированная на конец 2025-го - 2026 год, сможет работать на скорости до 36 Гбит/с. Это похоже на то, как первые чипы GDDR6 имели скорость 14-16 Гбит/с, а следующие - 18-20 Гбит/с.

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Еще одна очень интересная статья появилась на сайте 3DCenter.org, в которой сообщается, что GDDR7 будет иметь асимметричную плотность, например 24 Гбит и 48 Гбит. Чип GDDR7 плотностью 24 Гбит имеет объем 3 ГБ, что при 192-битной шине памяти дает 18 ГБ; при 256-битной шине памяти - 24 ГБ; а при 128-битной шине памяти - 12 ГБ. Если предположить, что производители GPU хотят снизить стоимость платы и уменьшить ширину шины памяти, чтобы воспользоваться преимуществами скорости 32 Гбит/с, то теперь у них есть возможность использовать эти 24-гигабитные чипы, чтобы компенсировать недостаток объема видеопамяти. Конечно, стандарт GDDR7 предусматривает более высокую плотность, например 32 Гбит или даже 64 Гбит, но такие чипы будут экзотическими, дорогими и ограничены рынком профессиональной визуализации - вспомните RTX Blackwell Generation или Radeon Pro RDNA 4.