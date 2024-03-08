Инженеры AMD Linux уже некоторое время работают над целями "GFX1150" и "GFX1151"

Инженеры AMD Linux уже некоторое время работают над целями "GFX1150" и "GFX1151" - официальные упоминания о "Strix 1/Strix Point" и "Strix Point Halo" неоднократно появлялись на официальных каналах разработки. Глава Phoronix Майкл Ларабель (Michael Larabel) с интересом следит за этой деятельностью, и его последняя находка указывает на то, что Team Red готовит драйверы с открытым исходным кодом RadeonSI/RADV для IP GFX1151. Их обновление MESA 24.1 включает поддержку GPU для возможных high-end процессоров для ноутбуков "Strix Point Halo" - технологические наводчики полагают, что эти варианты чиплета могут содержать до шестнадцати ядер CPU Zen 5 и сорока ядер GPU RDNA 3.5.

В конце прошлого месяца в сети появилась информация о том, что AMD разрешила выпуск GPU "GFX1150/Strix Point" - эти монолитные чипы для ноутбуков якобы стоят ниже "Strix Point Halo" в иерархии продуктов Team Red. Инсайдеры предполагают, что лучшие конфигурации могут содержать двенадцать ядер CPU Zen 5 и шестнадцать ядер GPU RDNA 3.5. Phoronix утверждает, что графическое решение "RDNA 3 refresh": "только по слухам для некоторых APU, а в конечном итоге мы увидим, где будет найден этот GFX 11.5.1 IP, для какого-то дальнейшего модернизированного APU или чего-то более особенного".

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В любом случае, поддержка драйверов Linux с открытым исходным кодом идет полным ходом. Согласно официальной дорожной карте продуктов, первая партия мобильных чипов Strix Point должна появиться в конце этого года, представляя собой полноценное обновление следующего поколения по сравнению с текущими предложениями Hawk Point.